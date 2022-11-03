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1 час назад

Глава МИД Ирана выступил за урегулирование конфликта на Украине

Газета.Ru

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, сообщается на сайте иранского МИД. По информации ведомства, в ходе разговора стороны, в частности, затронули тему украинского кризиса.

Глава МИД Ирана выступил за урегулирование конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

"Министр иностранных дел [Хосейн Амир Абдоллахиян] в очередной раз подтвердил принципиальную позицию Исламской Республики Иран относительно конфликта на Украине, указав на необходимость прекращения огня и обеспечения мира", - говорится в сообщении.

Как указали в МИД Ирана, Абдоллахиян и Боррель также обсудили теракт у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз и ситуацию вокруг переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Иран готов достичь хорошего, прочного и стабильного соглашения [по СВПД]. Мы конструктивно и дальновидно изложили наше мнение американской стороне", - отметил иранский министр.

В свою очередь Боррель заявил, что Евросоюз готов приложить усилия до достижения договоренностей по ядерной сделке. Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что позитивно оценивает возможности для возобновления СВПД.

Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Иран в участии в конфликте на Украине.

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