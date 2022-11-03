Глава МИД Ирана выступил за урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, сообщается на сайте иранского МИД. По информации ведомства, в ходе разговора стороны, в частности, затронули тему украинского кризиса.

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"Министр иностранных дел [Хосейн Амир Абдоллахиян] в очередной раз подтвердил принципиальную позицию Исламской Республики Иран относительно конфликта на Украине, указав на необходимость прекращения огня и обеспечения мира", - говорится в сообщении.

Как указали в МИД Ирана, Абдоллахиян и Боррель также обсудили теракт у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз и ситуацию вокруг переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Иран готов достичь хорошего, прочного и стабильного соглашения [по СВПД]. Мы конструктивно и дальновидно изложили наше мнение американской стороне", - отметил иранский министр.

В свою очередь Боррель заявил, что Евросоюз готов приложить усилия до достижения договоренностей по ядерной сделке. Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что позитивно оценивает возможности для возобновления СВПД.