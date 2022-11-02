Шольц назвал количество украинских беженцев в Германии

Правительство Германии мобилизует 1,5 млрд евро в 2022 году на оказание поддержки беженцам из Украины и других стран, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц отметил, что в Германии ищут убежища жители многих государств. В частности, в стране зарегистрировались свыше миллиона граждан Украины. По его словам, немцы по-прежнему сохраняют солидарность с украинцами, готовы оказать им помощь.

Вместе с тем, добавил канцлер, перед страной в целом встали сложные задачи, с которыми «нужно справиться федерации и федеральным землям». Так, до конца 2022 года будут мобилизованы 1,5 млрд евро на то, чтобы земли могли оказать необходимую помощь беженцам из различных стран.