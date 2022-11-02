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28 минут назад

Шольц назвал количество украинских беженцев в Германии

Илья Родин

Правительство Германии мобилизует 1,5 млрд евро в 2022 году на оказание поддержки беженцам из Украины и других стран, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц назвал количество украинских беженцев в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шольц отметил, что в Германии ищут убежища жители многих государств. В частности, в стране зарегистрировались свыше миллиона граждан Украины. По его словам, немцы по-прежнему сохраняют солидарность с украинцами, готовы оказать им помощь.

Вместе с тем, добавил канцлер, перед страной в целом встали сложные задачи, с которыми «нужно справиться федерации и федеральным землям». Так, до конца 2022 года будут мобилизованы 1,5 млрд евро на то, чтобы земли могли оказать необходимую помощь беженцам из различных стран.

Шольц уточнил, что в 2023 году федеральное правительство предоставит регионам аналогичную сумму на оказание помощи беженцам с Украины. Кроме того, Берлин планирует выделять 1,25 млрд евро ежегодно на поддержку беженцев из других стран. В общей сложности, сумма достигнет 2,75 млрд евро.

В мире,Олаф Шольц,
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