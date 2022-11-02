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28 минут назад

Елена Зеленская: Украина окажется в беде, если поддержка Европы угаснет

Ura.Ru

Украина окажется в беде, если поддержка союзников ослабнет. Об этом заявила супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена в беседе с агентством Reuters.

Жена Зеленского предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не хочу верить, что поддержка [Украины] угасает. <…> Если это не так — мы в беде», — сказала Елена Зеленская, ее слова передает Reuters.

Она выразила надежду, что поддержка со стороны Европы будет продолжаться.

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