Италия приостановила отправку шестого пакета вооружений Киеву. Об этом пишет газета Il Messaggero со ссылкой на источники.

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Источник подчеркнул, что «в настоящее время не рассматривается новый указ об отправке оружия на Украину».

По мнению автора, это сообщение четко свидетельствует о том, что Рим не в состоянии выполнить просьбы Украины в полном объеме. В частности, Италия не может оставить без защиты свое небо и направить украинским военным ЗРК SAMP-T.

Италия до сих пор не отравила Киеву часть вооружений и военной техники из четвертого и пятого пакетов помощи, напомнил обозреватель.