Страна ЕС приостановила поставки оружия Украине

Италия приостановила отправку шестого пакета вооружений Киеву. Об этом пишет газета Il Messaggero со ссылкой на источники.
Источник подчеркнул, что «в настоящее время не рассматривается новый указ об отправке оружия на Украину».
По мнению автора, это сообщение четко свидетельствует о том, что Рим не в состоянии выполнить просьбы Украины в полном объеме. В частности, Италия не может оставить без защиты свое небо и направить украинским военным ЗРК SAMP-T.
Италия до сих пор не отравила Киеву часть вооружений и военной техники из четвертого и пятого пакетов помощи, напомнил обозреватель.
Собеседник издания рассказал также, что приостановка поставок обусловлена необходимостью провести консультации с Североатлантическим альянсом и и тщательно рассмотреть запросы Киева.