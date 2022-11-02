В Ночь Гая Фокса Британцы сожгут чучело Лиз Трасс с салатом

Чучело высотой 11 метров уже готово. Компанию бывшему премьеру составит улыбающийся салат-латук, а также надпись «Я боец, а не трус». Фигура должна быть сожжена 5 ноября в Эденбридже в Ночь Гая Фокса.

Сжигание чучела – дань ежегодной традиции выбирать для высмеивания общественного деятеля. Каждый вечер 5 ноября начинается с факельного шествия, который возглавляет костровый епископ. В шествии принимает участие хор и чучела общественных деятелей, среди которых есть Гай Фокс, генерал Вульф и Анна Болейн .

Отметим, что салат-латук окажется в этой процессии не случайно. Его появление – отсылка на соревнование, которое запустила газета Daily Star. На фоне того, что британские букмекеры стали делать ставки о возможном уходе Трасс с поста, газета поддержала спор и решила проверить, покинет ли Трасс пост премьер-министра через 35 дней. Это время, за которое разлагается салат-латук. В итоге салат победил – Трасс ушла в отставку через 6 дней после начала трансляции.