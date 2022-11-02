Сноуден призвал закрыть министерство США

Экс-сотрудник ЦРУ и агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден призвал закрыть министерство внутренней безопасности США за планы ведомства стать «полицией высказываний». Об этом гражданин США и России высказался в Twitter.

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«Настало время поговорить о закрытии министерства внутренней безопасности. Создание этого ведомства всегда было ошибкой», — отметил он.

По словам Сноудена, американское министерство внутренней безопасности — это «дорогостоящий артефакт истеричного авторитаризма после 11 сентября 2001 года, который не сделал нашу жизнь более безопасной, а лишь гораздо менее свободной».

«План министерства стать полицией речи — последняя капля. Его нужно закрыть», — заключил бывший сотрудник ЦРУ.

Таким образом Сноуден прокомментировал утечку документов, в которых описываются планы министерства по модерированию всех публикаций в соцсетях. Утверждается, что под видом борьбы с терроризмом министерство с разрешения правительства усилит давление на социальные сети, чтобы те пресекали заявления, которые федеральные власти США посчитают дезинформацией.