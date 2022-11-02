Польша изъяла у российского посольства базу отдыха под Варшавой

Сотрудники польской Лесной стражи в среду, 2 ноября, изъяли арендованную российским посольством под Варшавой базу отдыха, рассказал замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка. Об этом пишет РИА «Новости» .

Отмечается, что сотрудники дипмиссии с 1980-х годов арендуют под Варшавой участок земли на территории лесничества Яблонна. На шести гектарах располагаются две виллы, две гостиницы и восемь коттеджей.