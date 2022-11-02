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18 минут назад

Польша изъяла у российского посольства базу отдыха под Варшавой

Илья Родин

Сотрудники польской Лесной стражи в среду, 2 ноября, изъяли арендованную российским посольством под Варшавой базу отдыха, рассказал замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка. Об этом пишет РИА «Новости».

Польша изъяла у российского посольства базу отдыха под Варшавой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что сотрудники дипмиссии с 1980-х годов арендуют под Варшавой участок земли на территории лесничества Яблонна. На шести гектарах располагаются две виллы, две гостиницы и восемь коттеджей.

«Сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве», - уточнил Эдвард Сярка.

Чиновник добавил, что лесничество якобы расторгло договор аренды в середине апреля 2022 года.

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