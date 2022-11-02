Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией

Власти Латвии продлили до 10 февраля режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает интернет-портал LSM.

«В среду, 2 ноября, правительство приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов у границы с Белоруссией до 10 февраля», — говорится в сообщении.

По данным портала, режим ЧС был продлен в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Отмечается, что решение было принято с учетом «большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы».