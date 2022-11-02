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21 минуту назад

Поднятие Знамени возмездия в Иране объяснили

Елена Прошина

Поднятие Знамени возмездия в Иране означает, что Тегеран намерен отомстить за теракт в мечете Шах-Черах в Ширазе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила политолог-иранист Карине Геворгян.

Поднятие Знамени возмездия в Иране объяснили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она уверена, что красный флаг над мечетью в Куме связан с произошедшим 26 октября терактом в Иране, когда террористы «Исламского государства» (запрещенная в России организация) расстреляли из автомата Калашникова во время молитвы 16 человек.

«Он означает месть за невинно убиенных мучеников в мечете Шах-Черах в Ширазе», — отметила политолог.

Версию о том, что Знамя возмездия говорит об объявлении Ираном войны Саудовской Аравии, которую распространяют американские СМИ, она назвала провокацией со стороны США.

«То, что Иран будет мстить за этот теракт, — это одна история, а то, что он ударит по Саудовской Аравии и затеет войну в Персидском заливе, — другая. Можно, конечно, ненавидеть Иран, до такой степени страшный, но все-таки считать их клиническими идиотами как-то рановато», — сказала Геворгян.

Она напомнила, что в последнее время отношения между Тегераном и Эр-Риядом значительно улучшились. Об этом свидетельствуют и недавние заявления Ирана о заинтересованности в восстановлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией и согласованность двух стран в голосовании в ОПЕК+, подчеркнула политолог.

«Поэтому попытка столкнуть Тегеран и Эр-Рияд — абсолютно дело с негодными средствами. Судя по всему, американцы готовят какую-то серьезную провокацию», — считает Геворгян.

Она обратила внимание на то, что на данный момент именно ВС США приведены в состояние повышенной боевой готовности на Аравийском полуострова, тогда как со стороны Ирана нет никаких движения в сторону Персидского залива. Иранские войска сосредоточены сейчас вообще в другой части страны, на турецко-армяно-азербайджанской границе.

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