Уходу Лиз Трасс с поста премьера-министра Великобритании поспособствовали хакеры, которых на Западе связывают с Россией. К такому мнению пришли аналитики китайского издания NetEase. Перевод статьи сделало издание «ПолитРоссия».

Китайским аналитикам показалось странным, что Трасс, не планирующая покидать пост, спустя всего 48 часов резко изменила свое решение. Они уверены, что в эти два дня что-то произошло и это точно не связано с официальной причиной ее отставки, которая гласит, что экс-премьер не справилась со стоящими перед британским правительством вызовами, связанными с экономическим кризисом.

Более правдоподобно, по мнению аналитиков, выглядит версия с утечкой информации. Они напомнили, что после отставки Трасс в СМИ появилась информация о взломе ее телефона хакерами. Они, в частности, обнародовали сообщение экс-премьера госсекретарю США Энтони Блинкену на тему теракта на «Северных потоках», в котором она указывала, что «все сделано».

Несмотря на то, что до сих пор остается неизвестным какая именно хакерская группировка взломала телефон Трасс, большинство западных СМИ связывают ее с Россией.

«Впрочем, в Москве опровергли такое утверждение, но в любом случае всплывшие данные играют на руку РФ», — отметили китайские аналитики.