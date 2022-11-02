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1 час назад

СМИ: Лиз Трасс была вынуждена уйти в отставку из-за России

Елена Прошина

Уходу Лиз Трасс с поста премьера-министра Великобритании поспособствовали хакеры, которых на Западе связывают с Россией. К такому мнению пришли аналитики китайского издания NetEase. Перевод статьи сделало издание «ПолитРоссия».

В Китае назвали Россию причиной отставки Лиз Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Китайским аналитикам показалось странным, что Трасс, не планирующая покидать пост, спустя всего 48 часов резко изменила свое решение. Они уверены, что в эти два дня что-то произошло и это точно не связано с официальной причиной ее отставки, которая гласит, что экс-премьер не справилась со стоящими перед британским правительством вызовами, связанными с экономическим кризисом.

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Более правдоподобно, по мнению аналитиков, выглядит версия с утечкой информации. Они напомнили, что после отставки Трасс в СМИ появилась информация о взломе ее телефона хакерами. Они, в частности, обнародовали сообщение экс-премьера госсекретарю США Энтони Блинкену на тему теракта на «Северных потоках», в котором она указывала, что «все сделано».

Несмотря на то, что до сих пор остается неизвестным какая именно хакерская группировка взломала телефон Трасс, большинство западных СМИ связывают ее с Россией.

«Впрочем, в Москве опровергли такое утверждение, но в любом случае всплывшие данные играют на руку РФ», — отметили китайские аналитики.

Еще больше версию с отставкой Трасс из-за российских хакеров подтверждает тот факт, что ни Лондон, ни Вашингтон, имеющие мотив к уничтожению «Северных потоков», до сих пор не выступили с опровержением слитой переписки экс-премьера и Блинкена, считают в NetEase. Учитывая все это, аналитики уверены, что со стороны РФ было бы «разумно удалить» Трасс.

В мире,Лиз Трасс,Энтони Блинкен,
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