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34 минуты назад

Польша ожидает новую волну беженцев с Украины с наступлением холодов

Газета.Ruиещё 4

Заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские власти ожидают новую волну беженцев с Украины с наступлением холодов.

Яблоньский уточнил, что о конкретных цифрах говорить сложно, но власти ожидают, что «это не будет такой уровень, как в конце февраля – начале марта».

Польские пограничники сообщают, что с начала специальной военной операции в Польшу с Украины въехали около 7,5 млн человек.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе пресс-конференции в Берлине, что в Германии зарегистрировано более 1 млн беженцев с Украины. Канцлер отметил, что конфликт на Украине имеет последствия, которые немцы ощущают уже сейчас. До конца года власти Германии планируют выделить 1,5 млрд евро для поддержки беженцев.

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