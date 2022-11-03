Заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские власти ожидают новую волну беженцев с Украины с наступлением холодов.

Яблоньский уточнил, что о конкретных цифрах говорить сложно, но власти ожидают, что «это не будет такой уровень, как в конце февраля – начале марта».

Польские пограничники сообщают, что с начала специальной военной операции в Польшу с Украины въехали около 7,5 млн человек.