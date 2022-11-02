Слепок руки принцессы Дианы захотели продать почти за три миллиона рублей

Гипсовый слепок левой руки принцессы Дианы с очертаниями обручального кольца на безымянном пальце захотели продать на аукционе за миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Экземпляр высотой 24 сантиметра считается единственным слепком руки матери британских принцев Уильяма и Гарри, который был создан при ее жизни и с ее согласия. Слепок изготовил скульптор Оскар Немон в своей студии в Сент-Джеймсском дворце во время работы над бюстом Дианы в 1985 году.

Лот будет представлен на торгах Reeman Dansie в Колчестере, Эссекс, вместе с аналогичным слепком руки Уинстона Черчилля с 8 по 9 ноября. Ожидается, что он уйдет с молотка по цене как минимум 40 тысяч фунтов стерлингов (почти три миллиона рублей).