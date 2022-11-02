Пока вы не уснули: главная ошибка Украины и неожиданное заявление Тинькова

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Зеленский назвал главную ошибку Украины

Zuma\TACC

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной ошибкой Киева последних десятилетий было отсутствие работы над сильной системой безопасности. Об этом он рассказал в интервью «Чешскому телевидению».

«Мы не выработали сильную позицию по безопасности за последние десятилетия, потому что не ожидали от них такого агрессивного поведения. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики», - подчеркнул Зеленский.

Тиньков сделал неожиданное заявление о бренде банка

Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что бренд «Тинькофф» давно принадлежит кредитной организации. Соответствующей информацией он поделился в интервью для YouTube-канала «Русские норм!».

«Он (бренд) по классу "Финансы" принадлежал давно банку»», - подчеркнул предприниматель.

Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости. Поправки к Конституции дали действующему президенту право баллотироваться в 2024-м. Путин отмечал, что благодаря этому чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.

Медведев допустил возвращение смертной казни

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут «преодолеть» действующий мораторий на смертную казнь в случае необходимости. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что во время Великой Отечественной с пособниками фашистов «никто не цацкался».

Россия применила на Украине новейшее оружие

Россия использовала на Украине новые крылатые ракеты Х-32 для ударов по военным объектам, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Агентство отмечает, что эту ракету называют «убийцей авианосцев». Удары сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами Х-32 «неоднократно» наносили российские дальние бомбардировщики.

Собственников предупредили о рисках остаться без жилья

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, в каких случаях собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам. По ее словам, взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства, а при их отсутствии — на другое имущество, в том числе и квартиру. При этом в связи с чем возникла задолженность не имеет значения. Это могут быть коммунальные услуги, алименты, кредит.

Мужчина устроил поножовщину в школе Рыбинска

Мужчина с ножом напал на одну из школ в Рыбинске. В результате погибла одна сотрудница, еще один человек пострадал. Детей в это время в школе не было из-за каникул. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в школе №43. Напавшего зовут Владимир. Как стало известно, погибшая Елена Комазова была его сожительницей, она работала в школе секретарем.

Эксперты назвали альтернативу украинскому зерну

Краснодарское зерно могло бы стать альтернативным вариантом зерну украинскому. Региону удалось в 2022 году собрать рекордный урожай – некоторый объем может быть направлен в африканские страны, заявили URA.RU эксперты.

Так они прокомментировали встречу президента РФ Владимира Путина с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, которая состоялась во вторник, 1 ноября.

Смертельное ДТП в центре Москвы попало на видео

В Москве на улице 1905 года произошло массовое ДТП с участием автомобиля такси, грузовика и автобуса. Как сообщает «Говорит Москва», большегруз смял легковую машину, зажав ее между собой и автобусом. На месте работают сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, таксист погиб, водитель грузовика скрылся с места аварии. Подробности происшествия выясняются.

Овечкин в ярости сломал клюшку после поражения от «Вегаса»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ярости сломал клюшку после поражения в матче против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает «Чемпионат.com».