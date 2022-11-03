Россия обвинила США в экономическом терроризме

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США в экономическом терроризме в отношении Кубы. Он напомнил, что Вашингтон снова продлил санкции против страны.
«Это, по сути, экономический терроризм. Считаем, что Генеральный секретарь ООН, в чьи обязанности входит содействие выполнению решений Генассамблеи ООН, должен уделить особое внимание этому вопросу», — заявил Небензя в ходе заседания по пункту 36 повестки дня 77-й сессии ГА ООН.
По его словам, Россия рассматривает «эту противозаконную практику не иначе как вызов для всей системы международных отношений, подрывающий основы глобальной и региональной стабильности и попыткой выдать рестрикции нормой межгосударственного общения». По его мнению, подтверждением стало недавнее решение властей Вашингтона о продлении антикубинского санкционного законодательства.
США оказывают санкционное давление на Кубу еще с 1960 года. Тогда Куба экспроприировала собственность американских граждан и корпораций. Позже ограничения были максимально ужесточены. В Вашингтоне заявляли, что для снятия санкций необходимо, в том числе прекращение военного сотрудничества с другими странами.