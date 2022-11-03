Россия обвинила США в экономическом терроризме

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США в экономическом терроризме в отношении Кубы. Он напомнил, что Вашингтон снова продлил санкции против страны.

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«Это, по сути, экономический терроризм. Считаем, что Генеральный секретарь ООН, в чьи обязанности входит содействие выполнению решений Генассамблеи ООН, должен уделить особое внимание этому вопросу», — заявил Небензя в ходе заседания по пункту 36 повестки дня 77-й сессии ГА ООН.

По его словам, Россия рассматривает «эту противозаконную практику не иначе как вызов для всей системы международных отношений, подрывающий основы глобальной и региональной стабильности и попыткой выдать рестрикции нормой межгосударственного общения». По его мнению, подтверждением стало недавнее решение властей Вашингтона о продлении антикубинского санкционного законодательства.