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35 минут назад

Небензя обвинил США в экономическом терроризме

Ura.Ruиещё 3

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США в экономическом терроризме в отношении Кубы. Он напомнил, что Вашингтон снова продлил санкции против страны.

Россия обвинила США в экономическом терроризме
Фото: ТАССТАСС

«Это, по сути, экономический терроризм. Считаем, что Генеральный секретарь ООН, в чьи обязанности входит содействие выполнению решений Генассамблеи ООН, должен уделить особое внимание этому вопросу», — заявил Небензя в ходе заседания по пункту 36 повестки дня 77-й сессии ГА ООН.

По его словам, Россия рассматривает «эту противозаконную практику не иначе как вызов для всей системы международных отношений, подрывающий основы глобальной и региональной стабильности и попыткой выдать рестрикции нормой межгосударственного общения». По его мнению, подтверждением стало недавнее решение властей Вашингтона о продлении антикубинского санкционного законодательства.

США оказывают санкционное давление на Кубу еще с 1960 года. Тогда Куба экспроприировала собственность американских граждан и корпораций. Позже ограничения были максимально ужесточены. В Вашингтоне заявляли, что для снятия санкций необходимо, в том числе прекращение военного сотрудничества с другими странами.

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