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29 минут назад

США заподозрили Северную Корею в тайных поставках оружия России

Илья Родин

Власти США якобы получили сведения о том, что Северная Корея тайно осуществляет поставки России артиллерийских снарядов. Об этом пишет CNN.

США заподозрили Северную Корею в тайных поставках оружия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби пояснил, что Штаты якобы получили информацию о тайных поставках из КНДР в Россию.

Чиновник заявил, на основе полученных от разведывательного сообщества данных, что Пхеньян якобы предоставляет не соответствующие действительности сведения.

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Власти республики сообщают, что поставки осуществляются в государства Северной Африки и Ближнего Востока, а «на самом деле» снаряды направляются в Россию, подчеркнул Кирби.

Автор статьи отметил, что ни Кирби, ни другие официальные лица Штатов не предоставили конкретные факты в поддержку этих обвинений. Он добавил, что в разведданных нет подробностей об объеме поставок и механизме расчетов за них между Москвой и Пхеньяном.

В мире,СВО,Джон Кирби,
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