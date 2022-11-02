США заподозрили Северную Корею в тайных поставках оружия России

Власти США якобы получили сведения о том, что Северная Корея тайно осуществляет поставки России артиллерийских снарядов. Об этом пишет CNN.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби пояснил, что Штаты якобы получили информацию о тайных поставках из КНДР в Россию.

Чиновник заявил, на основе полученных от разведывательного сообщества данных, что Пхеньян якобы предоставляет не соответствующие действительности сведения.

Власти республики сообщают, что поставки осуществляются в государства Северной Африки и Ближнего Востока, а «на самом деле» снаряды направляются в Россию, подчеркнул Кирби.