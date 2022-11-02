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32 минуты назад

Белый дом заявил о сохраняющейся опасности нападения Ирана на Саудовскую Аравию

Газета.Ruиещё 1

Опасность атак со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в отношении Саудовской Аравии на сегодняшний день сохраняется, утверждает администрация США. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом заявил об опасности нападения Ирана на Саудовскую Аравию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как утверждал на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, США продолжат помогать обеспечивать Саудовскую Аравию некоторыми средствами самообороны, данные договоренности не изменились.

«Саудовская Аравия по-прежнему находится под угрозой нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему сил, <...> [в том числе и из] Йемена. Мы учитываем, что в Саудовской Аравии живут и работают 70 тыс. американцев, включая тысячи военнослужащих США», — сказал он.

В мире,Джон Кирби,Администрация США,
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