Белый дом заявил об опасности нападения Ирана на Саудовскую Аравию

«Саудовская Аравия по-прежнему находится под угрозой нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему сил, <...> [в том числе и из] Йемена. Мы учитываем, что в Саудовской Аравии живут и работают 70 тыс. американцев, включая тысячи военнослужащих США», — сказал он.