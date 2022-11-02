Белый дом заявил об опасности нападения Ирана на Саудовскую Аравию

Опасность атак со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в отношении Саудовской Аравии на сегодняшний день сохраняется, утверждает администрация США. Об этом сообщает ТАСС.
Как утверждал на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, США продолжат помогать обеспечивать Саудовскую Аравию некоторыми средствами самообороны, данные договоренности не изменились.
«Саудовская Аравия по-прежнему находится под угрозой нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему сил, <...> [в том числе и из] Йемена. Мы учитываем, что в Саудовской Аравии живут и работают 70 тыс. американцев, включая тысячи военнослужащих США», — сказал он.