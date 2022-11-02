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13 минут назад

The Hill: новый премьер Британии сделал подарок Путину

Ura.Ruиещё 1

Запрет премьер-министра Великобритании Риши Сунака на добычу в стране углеводородов путем гидроразрыва пласта — угроза энергетической безопасности королевства и «подарок Владимиру Путину». Об этом пишет The Hill.

The Hill: новый премьер Британии сделал подарок Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Запрет компании Sunak на гидроразрыв пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Действительно, Сунак обрекает Британию на десятилетия вперед высокими ценами на энергоносители и зависимостью от импорта», — пишет издание.

22 сентября Великобритания официально отменила мораторий на гидроразрыв пласта. Об этом объявила бывший премьер-министр Великобритании Лизз Трасс спустя несколько дней после вступления в должность, передает RT. Подобное решение было принято с целью укрепления энергетической безопасности королевства. Тогда Трасс отметила, что Великобритания должна использовать все доступные источники энергии. 25 октября новым премьер-министром Британии после отставки Трасс стал Риши Сунак, имеющий другое видение энергетического развития королевства. Он объявил о своем намерении вернуть мораторий на добычу углеводородов путем гидроразрыва пласта.

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