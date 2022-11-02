Зеленский рассказал о планах посетить Крым

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что планирует отправиться на отдых в Крым. В интервью Чешскому телевидению он признался, что очень хочет увидеть море, пишет «Слово и Дело».

Журналист попытался уточнить, когда политик хочет посетить полуостров. Зеленский объяснил, что с окончанием спецоперации он отправится на отдых.

«Я поеду туда, когда будет тепло», — сказал он.