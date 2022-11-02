Зеленский рассказал о планах посетить Крым

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что планирует отправиться на отдых в Крым. В интервью Чешскому телевидению он признался, что очень хочет увидеть море, пишет «Слово и Дело».
Журналист попытался уточнить, когда политик хочет посетить полуостров. Зеленский объяснил, что с окончанием спецоперации он отправится на отдых.
«Я поеду туда, когда будет тепло», — сказал он.
Ранее в интервью Зеленский назвал главной ошибкой Украины отсутствие сильной системы безопасности. По его словам, ни один руководитель за все 30 лет независимости страны не попытался выстроить систему, которая бы гарантировала безопасность украинского народа.