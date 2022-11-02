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24 минуты назад

Зеленский рассказал о планах посетить Крым

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что планирует отправиться на отдых в Крым. В интервью Чешскому телевидению он признался, что очень хочет увидеть море, пишет «Слово и Дело».

Зеленский рассказал о планах посетить Крым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист попытался уточнить, когда политик хочет посетить полуостров. Зеленский объяснил, что с окончанием спецоперации он отправится на отдых.

«Я поеду туда, когда будет тепло», — сказал он.

Зеленский высказался о переговорах с Россией

Ранее в интервью Зеленский назвал главной ошибкой Украины отсутствие сильной системы безопасности. По его словам, ни один руководитель за все 30 лет независимости страны не попытался выстроить систему, которая бы гарантировала безопасность украинского народа.

В мире,Владимир Зеленский,
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