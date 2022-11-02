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9 минут назад

Геращенко: саперы проводили работы по подрыву боеприпасов в Киевской области

Газета.Ru

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал причину сильного взрывы в Киеве, прозвучавшего 2 ноября. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам чиновника, взрыв произошел в результате работы саперов по устранению боеприпасов в области.

На Украине назвали причину сильного взрыва в Киеве
Фото: ReutersReuters

"10 минут назад был мощный взрыв, слышимый в Киеве. Это была работа саперов по подрыву боеприпасов в Киевской области — спокойно, без паники!" - сообщил Геращенко.

СМИ: в восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

Ранее киевские власти объявляли в городе воздушную тревогу. Местных жителей попросили срочно проследовать в укрытия. Позже воздушную тревогу, объявленную во всех областях Украины, отменили. 10 октября Вооруженные силы РФ приступили к нанесению ударов по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. На Украине ввели веерные отключения электричества из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В мире,СВО,Антон Геращенко,Владимир Путин,
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