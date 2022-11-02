Зеленский назвал главную ошибку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной ошибкой Киева последних десятилетий было отсутствие работы над сильной системой безопасности. Об этом он рассказал в интервью «Чешскому телевидению».

«Мы не выработали сильную позицию по безопасности за последние десятилетия, потому что не ожидали от них такого агрессивного поведения. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что теперь у людей по всему миру поменялись приоритеты, «ушло лишнее», и всех волнует лишь безопасность - в небе, на земле и на воде.

Забота о безопасности, по словам Зеленского, главная цель - лидеров сегодняшнего мира и Европы.

«Мы должны <…> позаботиться о безопасности, спланировать все стратегически, чтобы поколение молодых политиков, которые придут после нас, могли продолжать», - заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «способна и будет гарантировать физическую безопасность Европы», а также продовольственную безопасность мира.