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22 минуты назад

Зеленский назвал главную ошибку Украины

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной ошибкой Киева последних десятилетий было отсутствие работы над сильной системой безопасности. Об этом он рассказал в интервью «Чешскому телевидению».

Зеленский назвал главную ошибку Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не выработали сильную позицию по безопасности за последние десятилетия, потому что не ожидали от них такого агрессивного поведения. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что теперь у людей по всему миру поменялись приоритеты, «ушло лишнее», и всех волнует лишь безопасность - в небе, на земле и на воде.

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Забота о безопасности, по словам Зеленского, главная цель - лидеров сегодняшнего мира и Европы.

«Мы должны <…> позаботиться о безопасности, спланировать все стратегически, чтобы поколение молодых политиков, которые придут после нас, могли продолжать», - заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «способна и будет гарантировать физическую безопасность Европы», а также продовольственную безопасность мира.

Также он пообещал, что после завершения кризиса Украине сможет замещать для ЕС российские энергоресурсы и Киев будет гарантировать энергетическую безопасность Европы.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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