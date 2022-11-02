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56 минут назад

Зеленский призвал не бояться ядерной войны

Елена Прошина

Бояться возможности ядерной войны не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению. Об этом пишет РИА Новости. По мнению украинского лидера, Россия не пойдет на такой шаг.

Зеленский призвал не бояться ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не уверен, не хочу давать оценку… Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», - сказал Зеленский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия никогда не говорила о применении ядерного оружия. По его словам, нагнетание темы о возможности применения ядерного оружия Россией используется для того, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страны Запада целенаправленно муссируют тему применения ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что целенаправленное обсуждение этой темы является безответственным, и Россия не будет уподобляться Западу в данном вопросе.

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