Зеленский призвал не бояться ядерной войны

Бояться возможности ядерной войны не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению. Об этом пишет РИА Новости. По мнению украинского лидера, Россия не пойдет на такой шаг.

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«Не уверен, не хочу давать оценку… Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», - сказал Зеленский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия никогда не говорила о применении ядерного оружия. По его словам, нагнетание темы о возможности применения ядерного оружия Россией используется для того, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.