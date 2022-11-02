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26 минут назад

Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения вопросов расширения альянса

ТАССиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию в период с 3 по 5 ноября и обсудит вопросы расширения альянса. Об этом сообщил в среду турецкий МИД.

Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения расширения альянса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Генеральный секретарь НАТО будет принят президентом [Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится с министром иностранных дел [Мевлютом Чавушоглу] и министром национальной обороны [Хулуси Акаром]", - говорится в сообщении.

Встреча генсека НАТО с Эрдоганом, как ожидается, состоится в Стамбуле 4 ноября. Основным вопросом повестки станет принятие в альянс Швеции и Финляндии. Парламент Турции пока не ратифицировал заявку на их присоединение к НАТО.

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