Блинкен обсудил с Чавушоглу возвращение России к участию в зерновой сделке

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу возвращение РФ к участию в зерновой сделке, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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"Госсекретарь Блинкен поблагодарил министра иностранных дел за усилия, которые его страна предприняла для обеспечения возобновления действия зерновой инициативы в Черном море, побудив Россию вернуться [к соглашению] и напомнив Москве о важности того, чтобы продолжать придерживаться заключенных при посредничестве ООН соглашений, а также ее обязательств поддерживать глобальную продовольственную безопасность", - говорится в тексте.

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В нем отмечается, что Блинкен и Чавушоглу также "обсудили способы продолжения укрепления координации и единства НАТО" в ответ на действия России на Украине.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". В среду российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В среду, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, президент России Владимир Путин заявил, что даже в случае выхода из зерновой сделки Москва готова поставлять зерно в беднейшие страны мира.