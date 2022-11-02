Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.

Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.

Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.