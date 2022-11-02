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7 минут назад

Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала

Деловая газета "Взгляд"

Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.

Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.

В Германии прошел автопробег «Против дискриминации русскоязычных»

Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.

Под видеозаписями в социальных сетях с танцем на День Победы россиянке поступали угрозы расправы.

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