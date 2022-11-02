Обзор иноСМИ: драки британцев из-за скидок и «лучший союзник Украины»

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Сотрудников британских супермаркетов атакуют из-за скидок

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Сотрудникам британских супермаркетов Tesco приходится отгораживаться от покупателей барьерами безопасности, рассказал Fakt. Когда они выставляют на прилавки товары со скидкой, клиенты, жаждущие дешевой еды, бросаются на работников, вырывая уцененный товар у них из рук.

Сотрудники одного из магазинов Tesco в Бексхилл-он-Си заявили журналистам, что больше не чувствуют себя в безопасности. Желтые барьеры впервые появились в магазинах Tesco во время пандемии, чтобы предоставить сотрудникам социальную дистанцию. Со временем они должны были исчезнуть, но на фоне кризиса стоимости жизни в Британии этого не произошло. Цены на макаронные изделия в стране выросли с 38 до 61 пенса (около 43 рублей), а растительное масло подорожало с 1,56 до 2,58 фунтов стерлингов (183 рубля).

«Франция должна вести себя как лучший союзник Украины»

Чтобы вернуть лидерство в Европе, Париж должен совершить радикальный поворот в своей внешней политике и, в частности, стать одним из основных военных союзников Киева, пишет Le Monde. Традиционная позиция Франции по «силе баланса» и диалога с Москвой была дискредитирована, как и французский проект европейской «стратегической автономии».

Le Monde подчеркивает, что сейчас страны, наиболее активно поддерживающие Украину, оспаривают первенство Парижа и Берлина в ЕС. По версии издания, из-за своих ошибок и неадекватности перед лицом украинского кризиса Франция упустила историческую возможность укрепить свое положение. Страна заметно отстает в плане военной помощи Украине. Париж начал поставлять Киеву самоходные артиллерийские установки César только в мае, к тому времени соседи Франции уже поставили большое количество артиллерии и танков. Военная помощь Франции Киеву в середине октября оставалась ниже, чем у Эстонии, и в 17 раз ниже, чем у Великобритании.

Европа планирует заменить российский уран казахским

Россия владеет примерно 40 процентами мировой инфраструктуры по переработке урана и поставляет на мировой рынок около трети используемого гексафторида урана. По состоянию на 2020 год энергетические компании ЕС закупали около 20 процентов нужного им урана и 26 процентов услуг по обогащению урана у России.

Однако сейчас Европа все больше движется к исключению России из процесса производства ядерного топлива, пишет болгарский портал Business.dir.bg. В центре внимания Европы оказался Казахстан из-за его близости к континенту. В стране имеются значительные запасы урана в приповерхностных слоях, которые можно относительно дешево добывать с помощью метода, аналогичного фрекингу. При этом большая часть казахстанского урана должна пройти через российские перерабатывающие заводы, прежде чем он будет готов для экспорта на мировые рынки. Таким образом, Казахстан находится в идеальном положении, чтобы стать ведущим поставщиком урана в Европу на десятилетия вперед.

«Цена возврата к зерновой сделке»

Как и в случае с терактом на Крымском мосту, Россия не стала медлить с реакцией на обстрел своего флота в Севастополе и объявила о выходе из зерновой сделки с Украиной, пишет Фахим Сурани в своей статье для Al Jazeera. Разница между двумя происшествиями и российской реакцией на них заключается в международных последствиях нового решения Москвы - оно затрагивает глобальную продовольственную безопасность, считает автор.

Экономист Виктор Лашон заявил Al Jazeera, что Россия будет подвергаться давлению с разных сторон для возврата к сделке - со стороны ООН, Турции и западных партнеров Украины. Речь может идти об угрозах западными санкциями в отношении российских экспортных площадок, связанных с продовольствием, что обострит продовольственный кризис в мире и «создаст последствия, которых все хотели бы избежать». По версии экспертов, опрошенных Al Jazeera, за возвращение к сделке Россия затребует высокую цену - обязательство не наносить удары по Черноморскому флоту и устранение всех препятствий для полноценного экспорта российского зерна (в области страхования сухогрузов и оплаты зерна).

Изменят ли выборы в США поддержку Украины

В начале ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. В нормальной ситуации они не привлекли бы большого внимания на Украине, но нынешние обстоятельства чрезвычайны - исход выборов может повлиять на поддержку, которую Киев будет получать от США, пишет «Европейская правда».