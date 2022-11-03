На Украине похитили экс-депутата парламента Молдавии

Бывший депутат Молдавии Владимир Андронаки не был задержан на границе Украины, а его похитили на территории этой страны. Об этом сообщил в четверг его адвокат Олег Мыца в интервью молдавскому телеканалу Publika.

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"У меня уже было с ним несколько дискуссий <…>. Мой клиент сказал мне, что его похитили на территории Украины и привезли на границу с Молдавией <...>. Он не знает, кто его похитил", - сказал адвокат после того, как суд Кишинева удовлетворил просьбу прокурора об аресте Андронаки сроком на 30 суток. Мыца подчеркнул, что его подзащитный считает себя невиновным и намерен оспорить это решение.

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Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин сообщила на брифинге, что украинские власти объявили Андронаки нежелательной персоной и выслали его из страны, после чего он был задержан молдавскими правоохранителями на пограничном пункте "Крива-Мамалига".

Андронаки был деловым партнером бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в санкционный список за систематическую коррупцию в Молдавии. Его разыскивают по подозрению в причастности к ряду экономических преступлений, в том числе в краже $1 млрд из банков республики.