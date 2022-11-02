Пашинян выступил с заявлением по статусу Нагорного Карабаха

Россия выступила с инициативой оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, и Армения разделяет такую позицию. Об этом заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян, пишет «Sputnik Армения».

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Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин отметил, что Москва предлагает оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха следующим поколениям, «когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого его решения». При этом, по его словам, решение об этом должны совместно принять Армения и Азербайджан.

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Выступая сегодня в парламенте, Пашинян отметил, что готов согласиться с предложением Москвы.

«Наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, будет правильно, чтобы вопрос статуса Нагорного Карабаха был отложен на неопределенное время, обосновывая это тем, что на данный момент нет возможности найти какой-либо статус, который будет взаимоприемлемым для сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на сто процентов соответствует», - пояснил премьер-министр.

По его словам, именно поэтому армянская сторона продолжает озвучивать три основных компонента решения карабахской проблемы: безопасность населения Нагорного Карабаха, право и статус. Но вопрос статуса региона ставит на последнее место.

«Мы согласились с российскими партнерами в том, что этот вопрос сейчас не стоит поднимать, так как это приведет к неизбежному кризису», - заметил Никол Пашинян.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострились осенью 2020 года, когда начались бои на линии соприкосновения. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия выступила посредником на переговорах и направила своих миротворцев в регион.