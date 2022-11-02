СМИ: в восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

Напомним, что утром 2 ноября тревогу уже объявляли в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Незадолго до этого сигнал действовал в Одесской области.

31 октября воздушная тревога объявлялась по всей Украине, а позднее местные СМИ сообщили о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также в Одессе, Виннице и пригородах Днепра и Киева. Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры, в том числе в возле трех украинских ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской.