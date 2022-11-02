В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
9 минут назад

Польша начала строить забор на границе с Россией

Lenta.ru

Власти Польши начали строительство забора на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил вице-премьер страны, глава польского Минобороны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

Польша начала отгораживаться от России
Фото: ТАССТАСС

«Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе», — рассказал министр.

Он уточнил, что забор будет сделан из колючей проволоки, его высота составит 2,5 метра, а ширина — три метра.

Россия ответила на угрозы Польши

Блащак пояснил, что решение о строительстве ограждения связано с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области. По его словам, это создает угрозу роста миграционного потока в Польшу.

1 октября сообщалось, что Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Тогда представитель польских спецслужб Станислав Зарин назвал польскую границу самой защищенной в Европе и заверил, что незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован.

В мире,Мариуш Блащак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители