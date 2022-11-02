Польша начала отгораживаться от России

Власти Польши начали строительство забора на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил вице-премьер страны, глава польского Минобороны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

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«Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе», — рассказал министр.

Он уточнил, что забор будет сделан из колючей проволоки, его высота составит 2,5 метра, а ширина — три метра.

Блащак пояснил, что решение о строительстве ограждения связано с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области. По его словам, это создает угрозу роста миграционного потока в Польшу.