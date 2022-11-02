Пока вы спали: срыв планов США по российской нефти и новая мошенническая схема

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США и ЕС собирались ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, однако механизм до сих пор не разработан и разрешено продолжать сделки до 19 января 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант».
Предполагалось, что предельный уровень цен на российскую нефть будет установлен около $60 за баррель и невозможно будет застраховать и перевозить нефтяные грузы, если они будут проданы по цене выше. Однако отношение властей США к введению потолка цен на нефть поменялось после того, как ОПЕК+ решила сократить квоты на добычу, тем самым отказавшись компенсировать выпадающие объемы.
Саудовская Аравия предоставила США данные разведки о «неизбежной атаке» из Ирана по целям в королевстве. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным источников издания, в Саудовской Аравии считают, что такими атаками Тегеран намерен отвлечь внимание от внутренних протестов. Эти разведданные уже привели к тому, что уровень боевой готовности американских военных на Ближнем Востоке был повышен, отмечается в статье.
В конце октября мошенники начали рассылать российским пользователям письма от имени правоохранительных и госорганов с предложением обновить или скачать программу для улучшения системы безопасности устройства, в которой содержится вирус. Об этом ТАСС заявили в «Лаборатории Касперского».
«Зафиксировали несколько тысяч писем, в которых шла речь о специальном решении, позволяющем обезопасить устройства от различных угроз в интернете. На самом деле за этим скрывался троянец-шифровальщик», - пояснили в компании, отметив, что после активации программы данные на устройстве оказывались зашифрованы, а для возвращения доступа к ним требовалось заплатить около 1,2 млн рублей.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывоз зерна из портов Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке. Его слова приводит ТАСС.
«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами. Они продолжат выходить», - заметил он, выразив надежду на то, что реализация зерновой сделки будет продолжена.
Приказом МВД России отменен обязательный сбор отпечатков пальцев для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации», - говорится в приказе.