Пока вы спали: срыв планов США по российской нефти и новая мошенническая схема

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Фото: РИА Новости РИА Новости

США не сумели ограничить цены на российскую нефть

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США и ЕС собирались ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, однако механизм до сих пор не разработан и разрешено продолжать сделки до 19 января 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Предполагалось, что предельный уровень цен на российскую нефть будет установлен около $60 за баррель и невозможно будет застраховать и перевозить нефтяные грузы, если они будут проданы по цене выше. Однако отношение властей США к введению потолка цен на нефть поменялось после того, как ОПЕК+ решила сократить квоты на добычу, тем самым отказавшись компенсировать выпадающие объемы.

Саудовская Аравия сообщила США о «неизбежной атаке» Ирана

Саудовская Аравия предоставила США данные разведки о «неизбежной атаке» из Ирана по целям в королевстве. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, в Саудовской Аравии считают, что такими атаками Тегеран намерен отвлечь внимание от внутренних протестов. Эти разведданные уже привели к тому, что уровень боевой готовности американских военных на Ближнем Востоке был повышен, отмечается в статье.

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

В конце октября мошенники начали рассылать российским пользователям письма от имени правоохранительных и госорганов с предложением обновить или скачать программу для улучшения системы безопасности устройства, в которой содержится вирус. Об этом ТАСС заявили в «Лаборатории Касперского».

«Зафиксировали несколько тысяч писем, в которых шла речь о специальном решении, позволяющем обезопасить устройства от различных угроз в интернете. На самом деле за этим скрывался троянец-шифровальщик», - пояснили в компании, отметив, что после активации программы данные на устройстве оказывались зашифрованы, а для возвращения доступа к ним требовалось заплатить около 1,2 млн рублей.

Сухогрузы Турции продолжат вывозить украинское зерно

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывоз зерна из портов Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке. Его слова приводит ТАСС.

«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами. Они продолжат выходить», - заметил он, выразив надежду на то, что реализация зерновой сделки будет продолжена.

МВД России отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев

Приказом МВД России отменен обязательный сбор отпечатков пальцев для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.