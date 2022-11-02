Австрия отменила бесплатный проезд для украинских беженцев

В Вене с 1 ноября отменили бесплатный проезд для украинцев, теперь беженцы могут рассчитывать лишь на бесплатный одноразовый билет при въезде в страну. Об этом рассказала «Украинская правда» со ссылкой на украинское посольство в стране.

Дипломаты отметили, что украинские беженцы, впервые едущие в Австрию через границы Чехии, Словакии или Венгрии, смогут получить бесплатный билет на поезд Австрийской федеральной железной дороги (ÖBB).

Речь идет о поездах из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрии или для транзита через австрийскую территорию.

Бесплатный билет во второй класс поездов ÖBB будет действителен в течение 24 часов с момента выдачи.

В украинском посольстве заявили, что ведут переговоры с австрийским правительством, политиками и предприятиями для «создания более доступных условий проезда» для беженцев.

В Австрии сейчас находятся около 88 тыс. украинских беженцев.

Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что им больше негде размещать украинских беженцев, но людей прибывает все больше.

В Польше решили вести учет въезда/выезда украинских беженцев и проверять их права на льготы. Для этого им планируют присваивать PESEL, национальный идентификационный номер.