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40 минут назад

Австрия отменила бесплатный проезд для украинских беженцев

Мария Иванова

В Вене с 1 ноября отменили бесплатный проезд для украинцев, теперь беженцы могут рассчитывать лишь на бесплатный одноразовый билет при въезде в страну. Об этом рассказала «Украинская правда» со ссылкой на украинское посольство в стране.

Австрия отменила бесплатный проезд для украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломаты отметили, что украинские беженцы, впервые едущие в Австрию через границы Чехии, Словакии или Венгрии, смогут получить бесплатный билет на поезд Австрийской федеральной железной дороги (ÖBB).

Речь идет о поездах из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрии или для транзита через австрийскую территорию.

Бесплатный билет во второй класс поездов ÖBB будет действителен в течение 24 часов с момента выдачи.

В украинском посольстве заявили, что ведут переговоры с австрийским правительством, политиками и предприятиями для «создания более доступных условий проезда» для беженцев.

В Австрии сейчас находятся около 88 тыс. украинских беженцев.

Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что им больше негде размещать украинских беженцев, но людей прибывает все больше.

Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев

В Польше решили вести учет въезда/выезда украинских беженцев и проверять их права на льготы. Для этого им планируют присваивать PESEL, национальный идентификационный номер.

Когда беженец покидает Польшу более чем на месяц, он теряет право на легальное проживание и пособия на детей. Украинцев, чье пребывание в Польше превысит 120 дней, обяжут покрывать 50 процентов расходов на предоставляемую им помощь - но не более 40 злотых (около 520 рублей) в день. Если беженец находится в Польше дольше 180 дней, его обяжут покрывать 75 процентов помощи - максимум 60 злотых (чуть меньше 780 рублей) в день. Это обязательство не распространится на людей, которые не могут работать по уважительным причинам.

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