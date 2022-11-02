В Германии резко ответили оскорбившему Россию послу Украины

Пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Алексея Макеева, который назвал Россию «террористическим государством». Как пишет РИА Новости, в соцсетях его сравнили с предыдущим послом Андреем Мельником, который запомнился мировой общественности оскорбительными заявлениями.

Фото: соцсети соцсети

«Все дипломаты на Украине идиоты и их просто отправляют в Германию?» — задался вопросом один из пользователей.

«Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость», — написал другой.

«У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления», — отметил третий.

Еще один пользователь заметил, что Украина сама является «террористическим государством» и фактически выступает «лакеем США». Также в Twitter отмечали, что странам Запада стоит перестать поставлять Киеву оружие, поскольку до сих пор это лишь ухудшало ситуацию.

Напомним, что Макеев сменил Мельника в конце сентября. Бывший посол ушел с поста после череды скандалов: он назвал Канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», а также заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был «борцом за свободу», отрицая его причастность к массовым убийствам поляков. Кроме того, он постоянно упрекал Берлин в промедлениях с поставками вооружений.