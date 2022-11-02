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40 минут назад

На Украине ввели графики отключения электричества

Lenta.ruиещё 2

На севере и в центре Украины ввели графики почасовых отключений электричества. Об этом написал оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

На Украине ввели графики отключения электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, 2 ноября, с шести часов утра введены в действие графики почасовых отключений (ГПВ). (…) Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий», — заявили в компании.

Уточняется, что это коснется жителей центральной части страны — Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей, а также северной — Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

Ранее жителей столицы Украины предупредили о возможности остаться без электроэнергии на две недели. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба объяснил это проведением ремонтных работ. Он отметил, что власти уже готовятся к этому. Помимо этого, глава обладминистрации сообщил, что если будут обнаружены новые повреждения, то может потребоваться больше времени на устранение неполадок.

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