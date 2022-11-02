На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

Графики почасовых отключений электроэнергии введены в центре и на севере Украины, сообщили в «Укрэнерго».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра (с 7:00 мск. — RT) введены в действие графики почасовых отключений», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что операторам распределительных сетей предоставили объёмы для ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Ранее власти Полтавской области сообщили об объявлении воздушной тревоги.

1 ноября Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.