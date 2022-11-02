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29 минут назад

Власти заявили о воздушной тревоге на востоке Украины

Никита Бородкин

Воздушную тревогу объявили в Полтавской области Украины утром в среду, 2 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Власти заявили о воздушной тревоге на востоке Украины
Фото: ТАССТАСС

По информации украинских СМИ, воздушная тревога также объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей. Отметим, что утром предупреждение действовало в Одесской области.

Напомним, что 31 октября воздушная тревога объявлялась по всей Украине, а позднее местные СМИ сообщили о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригородах Днепра и Киева.

Позднее стало известно, что удары были нанесены в близи от трех украинских ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской. В Киеве после повреждения энергообъектов множество жителей остались без света и воды.

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