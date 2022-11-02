Воздушная тревога объявлена в Одессе и области на Украине. Об этом со ссылкой на представителя региональных властей пишет РИА Новости.

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«Тревога! Все в укрытия», - написал советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

Накануне воздушная тревога была объявлена по всей Украине. А 31 октября украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригородах Днепра и Киева. Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях света и длительном отсутствии электроэнергии.

Регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. 1 ноября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что последняя серия массированных ударов отчасти стала ответом на террористическую атаку Киева на корабли в Севастополе.