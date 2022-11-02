США отреагировали на пуски ракет со стороны КНДР

Пуски ракет со стороны КНДР не представляли угрозу для США и их союзников. О ее отсутствии заявили в сообщении Индо-Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (USINDOPACOM), передает РИА Новости.

В ВС заявили, что Вашингтон осведомлен о пусках ракет Северной Кореей и проводит консультации по этому вопросу с союзниками и партнерами.

«Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР», — указали в командовании.