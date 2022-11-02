Британцы в ярости из-за решения Сунака повысить налоги

Таблоид The Mirror опубликовал статью, посвященную решению нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги для граждан. Читатели издания негативно отреагировали на эту новость, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее газета Financial Times сообщила, что Сунак планирует повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в государственном бюджете в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов. Неназванный сотрудник Министерства финансов в беседе с изданием поделился, что всем гражданам придется платить больше.

Читатели The Mirror возмутились подобным шагом со стороны правительства.

Пользователь Major Lazer задался вопросом, относится ли закон о повышении налогов к жене Сунака, которая уклонялась от выплат в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, пока ее супруг руководил Министерством финансов. Он также напомнил, что сам Риши и некоторые его «приятели» разметили свои средства на Каймановых островах, чтобы не платить налоги. Читатель пришел к выводу, что Сунак использует свое новое положение, чтобы извлечь еще больше личной выгоды.

StephenBrown отметил, что даже Консервативная партия не хотела видеть Сунака на этом посту. Blueandy пошутил, что новый премьер продолжает работу своих предшественников и делает все для победы Лейбористской партии на следующих выборах. Felixthered написал, что в Великобритании снижаются зарплаты, люди стали жестко экономить, а у Сунака «хватает наглости» усугубить ситуацию.