Глава американского государства Джо Байден допустил очередную оговорку и заявил, что стал президентом США «этим летом».
Выступая во Флориде, Байден, который победил на выборах в 2020 году и вступил в должность в январе 2021 года, заявил:
«Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом», – передает РИА «Новости».
Напомним, это не первая подобная оговорка Байдена. Он уже заявлял, что бензин на момент его вступления в должность стоил 5 долларов. Летом 2022 года цена бензина действительно выросла до рекордных 5 долларов, а потом упала до 3,78 доллара. Однако на момент вступления Байдена в должность бензин в США стоил 2,38 доллара за галлон (около 3,8 литра).
Во время своего выступления во Флориде Байден допустил еще ряд оговорок. Так, он назвал «Иваном» обрушившийся на США ураган «Иан» и перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он в очередной раз заявил, что его сын погиб в Ираке, хотя тот скончался через шесть лет после возращения из этой страны.