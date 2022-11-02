Глава американского государства Джо Байден допустил очередную оговорку и заявил, что стал президентом США «этим летом».

Выступая во Флориде, Байден, который победил на выборах в 2020 году и вступил в должность в январе 2021 года, заявил:

«Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом», – передает РИА «Новости».

Напомним, это не первая подобная оговорка Байдена. Он уже заявлял, что бензин на момент его вступления в должность стоил 5 долларов. Летом 2022 года цена бензина действительно выросла до рекордных 5 долларов, а потом упала до 3,78 доллара. Однако на момент вступления Байдена в должность бензин в США стоил 2,38 доллара за галлон (около 3,8 литра).