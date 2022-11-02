Великобритания разработала чрезвычайный план по борьбе с энергокризисом

«Министры планируют „военную игру“ в чрезвычайных ситуациях. <…> Чиновники Уайтхолла проводят стресс-тестирование „Program Yarrow“ — секретный план по борьбе с отключениями электроэнергии, который включает в себя приоритетность обеспечения продовольствием, водой и жильем молодых и пожилых людей, а также тех, у кого есть обязанности по уходу», — сообщает Daily Mail. Государственный план был разработан еще прошлом году на экстренный случай. Он предусматривает, что ситуация с проблемами в электроснабжении будет хуже прогнозов местной электроэнергетической компании National Grid в прошлом месяце. Это связано с тем, что местное метеобюро предупреждает о более холодной зиме в этом году.