В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
49 минут назад

Великобритания разработала чрезвычайный план по борьбе с энергокризисом

Ura.Ru

Министры Великобритании планируют «военную игру», чтобы справиться с недельными отключениями электроэнергии. Власти страны разработали секретный план, позволяющий пережить поставки продовольствия и воды, транспорта и связи. Об этом сообщили британская газета Daily Mail со ссылкой на чиновников.

Великобритания разработала чрезвычайный план по борьбе с энергокризисом
Фото: Александр Кулаковский © URA.RUАлександр Кулаковский © URA.RU

«Министры планируют „военную игру“ в чрезвычайных ситуациях. <…> Чиновники Уайтхолла проводят стресс-тестирование „Program Yarrow“ — секретный план по борьбе с отключениями электроэнергии, который включает в себя приоритетность обеспечения продовольствием, водой и жильем молодых и пожилых людей, а также тех, у кого есть обязанности по уходу», — сообщает Daily Mail. Государственный план был разработан еще прошлом году на экстренный случай. Он предусматривает, что ситуация с проблемами в электроснабжении будет хуже прогнозов местной электроэнергетической компании National Grid в прошлом месяце. Это связано с тем, что местное метеобюро предупреждает о более холодной зиме в этом году.

Документы из плана рассказывают о равномерном отключении электроэнергии по всей стране. Первоначально отключение электричества будет происходить только один раз в день в течение трех часов в наихудшим случае, в наилучшем — 1 час. Частота отключений будет зависеть от серьезности кризиса. При этом будут работать только аналоговые радиостанции, среди которых BBC Radio 2 и 4.

После конфликта вокруг подрыва «Северного Потока» власти Великобритании в экстренном порядке стали тестировать «Program Yarrow». По прогнозам она поможет преодолеть грядущую зиму, которая осложняется из-за полного отказа страны от российских энергоносителей в июне.

В мире,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители