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23 минуты назад

Во Франции придумали, как «заставить» Россию продавать по дешевке нефть

Елена Прошина

Европа могла бы убедить Россию продавать ей нефть по доступной цене в обмен на страхование ее транспортировки. Такое предложение сделал автор публикации французского издания Causeur, передает РИА Новости.

Во Франции придумали, как «заставить» Россию продавать по дешевке нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в статье, Россия вряд ли откажется от поставок нефти в случае установления потолка цен, она продолжит ее добывать и, следовательно, продавать. В противном случае нефть просто некуда будет девать, так как емкости хранилищ весьма ограничены, уверен автор публикации.

Causeur пишет, что США и Европа могут обернуть ситуацию в свою пользу. Недавно Европейский союз и Великобритания приняли решение запретить компаниям финансировать и страховать перевозку нефти из РФ морским путем после конца 2022 года. Это достаточно серьезная мера, так как почти 90% финансовой и страховой деятельности в этом направлении приходится на компании в Европе и Великобритании. Без их поддержки владельцы танкеров просто откажутся перевозить нефть из России.

Автор статьи в Causeur предложил установить льготный режим любой партии российской нефти, цена которой будет ниже установленного западными странами «потолка». Если стоимость партии нефти из РФ будет соответствовать этим стандартам, запрет на финансирование и страхование можно обойти. Журналист уверен, что таким образом Европа сможет одновременно сохранить запрет и избежать негативных последствий для экономики.

Однако автор статьи признал, что не уверен, возможно ли реализовать эту инициативу.

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