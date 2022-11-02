В США задали Байдену три неудобных вопроса о помощи Украине

США продолжают оказывать Украине военную помощь, и это вызывает несколько поводов для тревоги: Вашингтон отдает гораздо больше, чем Европа, президент Джо Байден чересчур активно использует свои полномочия, а коррупция на Украине «съедает» деньги налогоплательщиков. Об этом пишет обозреватель Алисса Блейкмор в статье для журнала Newsweek, передает РИА Новости.

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Она посчитала, что общая сумма выделенной Киеву помощи с момента вступления Джо Байдена на пост президента США превысила 18 миллиардов долларов. Блейкмор считает неконтролируемый поток средств на Украину серьезным поводом для беспокойства, и отдельно выделила три причины.

Первая причина: суммы, которые выделяет на поддержку Украины Вашингтон, во много раз превышают финансовую помощь со стороны всех европейских стран. Обозреватель отмечает, что они начинают пересматривать свою финансовую стратегию.

Вторая причина: президент Джо Байден использует свое положение для получения средств, которые потом уходят на помощь Киеву. Блейкмор напоминает, что президент США пользуется подобными полномочиями для «реагирования на чрезвычайные ситуации». С августа 2021 года по октябрь 2022 года Байден воспользовался ими 24 раза. Обозреватель подчеркивает, что этот механизм позволяет Байдену обойти один из элементов системы сдержек и противовесов, который обеспечивал финансовую прозрачность.

Третья причина: репутация Украины, как коррумпированной страны. Как отмечает Блейкмор, власти США хотели бы внушить общественности, что налоги граждан уходят на поддержку свободолюбивого правительства, но на деле их деньги получает «погрязшее в коррупции» государство.