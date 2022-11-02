Сеул осуществил запуск ракеты «воздух-земля» в сторону КНДР

Южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило, что Северная Корея запустила по меньшей мере 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей.

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Эту информацию журналистам сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Остальные подробности не раскрываются до того момента, пока армия Республики Корея не завершит ответные меры на действия своего северного соседа, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Пхеньян запустил по меньшей мере три ракеты, одна из которых упала в открытом море в 26 километрах южнее Северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.