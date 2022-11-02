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1 час назад

Количество выпущенных КНДР ракет увеличилось до 10

Вечерняя Москваиещё 1

Южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило, что Северная Корея запустила по меньшей мере 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей.

Сеул осуществил запуск ракеты «воздух-земля» в сторону КНДР
Фото: PixabayPixabay

Эту информацию журналистам сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Остальные подробности не раскрываются до того момента, пока армия Республики Корея не завершит ответные меры на действия своего северного соседа, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Пхеньян запустил по меньшей мере три ракеты, одна из которых упала в открытом море в 26 километрах южнее Северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.

Снаряд был направлен в сторону острова Уллындо на юге Южной Кореи. Другая ракета рухнула на 57 километров восточнее города Сокчхо на восточном побережье азиатской республики.

В мире,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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