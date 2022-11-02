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43 минуты назад

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракет

Москва24иещё 9

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны страны Ясукадзу Хамада.

По его словам, КНДР в этом году интенсивно проводит ракетные пуски, тем самым повышая напряженность и предпринимая провокационные действия. Министр подчеркнул, что эти действия представляют угрозу миру и безопасности Японии, региона и мирового сообщества.

"КНДР нарушает соответствующие резолюции ООН. Наша страна заявила решительный протест и осуждение Северной Корее через посольство в Пекине", – заявил Хамада.

В среду, 2 октября, в 08:50 (02:50 по московскому времени) с восточного побережья Северной Кореи были выпущены как минимум две ракеты. Предполагалось, что они летели по нестандартной траектории, высота составила 150 и 100 километров, дальность полета – 150 и 200 километров.

Ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР не зафиксировано.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония созывает экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с очередными ракетными пусками КНДР.

Позже южнокорейские военные заявили, что КНДР выполнила запуск не менее 10 ракет разных типов. Информация о всех типах ракет не приводилась.

Ранее МИД КНДР на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил последних в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове.

Во внешнеполитическом ведомстве страны пригрозили, что Вашингтон "заплатит", если использует силу против Пхеньяна.

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