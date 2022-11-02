Читатели Le Figaro согласились с выводами России по диверсиям на «Северных потоках». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы организовали англосаксы.

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«Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!» — считает комментатор Mayec. Он уверен, что это дело рук англосаксов.

Еще один читатель уверен, что Россия не имеет отношения к диверсии на трубопроводе. «Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские», — написал frantran. «Удивляет то, что россияне еще могут в чем-то сомневаются, выдвигая это обвинение», — поддержал пользователь под никнеймом comynnes.

«Разрушение газопровода было в интересах США, причем Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы Северный поток не работал», — заявила Esmeralda. По ее словам, американский президент Джо Байден заинтересован в этих диверсиях.

«У британцев есть технические возможности. Но все же это ужасное дело, за которое они дорого заплатят», — предположил Gentilhomme Vieille Canaille94. По его мнению, в случае, если британцы имеют к этому теракту отношение, то им это не сойдет с рук.