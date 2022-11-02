Украинский беженец возмутился своей бедностью в Канаде

Беженец с Украины Фуад Вехбе рассказал, что отсутствие статуса в Канаде мешает ему найти достойную работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала CBC.

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в материале, Вехбе, его жена, двое детей и друг семьи переехали в Канаду примерно пять месяцев назад. На Украине мужчина владел двумя стоматологическими клиниками, но сейчас вынужден работать водителем такси. Он обеспокоен финансовым состоянием своей семьи.

Вехбе рассказал, что пытался найти работу с момента переезда в Канаду, однако некоторые трудности усложнили и без того непростой процесс. Как уточнил мужчина, когда он сообщает работодателям о том, что у него есть разрешение на работу, но нет статуса беженца, ему отвечают отказом. Без четкого статуса тут же возникает проблема с трудоустройством, подчеркнул Вехбе. Он добавил, что у него имеется научная степень в области сетевой инженерии, но даже этого недостаточно, чтобы найти работу.

Как говорится в сюжете CBC, недавно семья смогла переехать в собственный дом, но аренда и коммунальные услуги обходятся им в три тысячи долларов в месяц. Оплачивать счета им помогают друзья. Вехбе подчеркнул, что сейчас у его семьи «ничего нет», кроме безопасного места подальше от боевых действий, и для более комфортной жизни в Канаде и устройства на работу требуется статус беженцев.