Президента Украины Владимира Зеленского, который намерен победить в противостоянии с Россией, назвали «маленьким Наполеоном-2022». Такое заявление сделал журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt, передает РИА Новости.
Автор статьи считает, что Зеленский планирует достичь цели с помощью НАТО. Лаутербах отметил, что «терять ему нечего», так как подписание мирного договора для лидера Украины будет означать политическую, а возможно и физическую смерть.
Журналист пишет, что Зеленский «ведет свою игру», ставки в которой — весь мир, и Запад потакает его желаниям.
Лаутербах также указал, что президент США Джо Байден продолжает оказывать Киеву военную помощь и тем самым «выстилает мостик» к началу ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. Автор статьи задался вопросом, не пренебрегает ли Джо Байден здравым смыслом в этом вопросе.
Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указала, что Россия готова к мирным переговорам. Президент Владимир Путин отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от попыток заключить мир. Он считает, что Киев отказывается от дипломатического урегулирования конфликта по указанию «западных спонсоров».