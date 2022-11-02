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20 минут назад

В Германии сравнили Зеленского с «маленьким Наполеоном»

Елена Прошина

Президента Украины Владимира Зеленского, который намерен победить в противостоянии с Россией, назвали «маленьким Наполеоном-2022». Такое заявление сделал журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt, передает РИА Новости.

В Германии сравнили Зеленского с «маленьким Наполеоном»
Фото: ТАССТАСС

Автор статьи считает, что Зеленский планирует достичь цели с помощью НАТО. Лаутербах отметил, что «терять ему нечего», так как подписание мирного договора для лидера Украины будет означать политическую, а возможно и физическую смерть.

Журналист пишет, что Зеленский «ведет свою игру», ставки в которой — весь мир, и Запад потакает его желаниям.

Лаутербах также указал, что президент США Джо Байден продолжает оказывать Киеву военную помощь и тем самым «выстилает мостик» к началу ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. Автор статьи задался вопросом, не пренебрегает ли Джо Байден здравым смыслом в этом вопросе.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указала, что Россия готова к мирным переговорам. Президент Владимир Путин отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от попыток заключить мир. Он считает, что Киев отказывается от дипломатического урегулирования конфликта по указанию «западных спонсоров».

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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