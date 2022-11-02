Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому

Ранее Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».