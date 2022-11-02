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33 минуты назад

В Чехии сделали неожиданное признание о России

Елена Прошина

Чехия стоит на пороге глубокого социального и экономического кризиса, хотя процветание страны было бы легко обеспечить за счет доступного сырья и дешевой энергии. К такому выводу пришел профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер на страницах Časopis argument, передает РИА Новости.

В Чехии сделали неожиданное признание о России
Фото: риа новостириа новости

По его словам, граждане Чехии тратят «львиную долю» своего бюджета на энергию, многие компании из-за ее возросшей стоимости оказались на грани банкротства. Речь идет не только средних и мелких предприятиях, но и «настоящих колоссах». Келлер подчеркнул, что инфляция угрожает жизни всех жителей страны, цены на продукты, включая самые основные, продолжают расти.

Руководство Чехии в социальном и экономическом спаде обвиняет Россию. Келлер при этом считает, что чешскому правительству необходимо всерьез задуматься о «странных последствиях», следующих из подобного объяснения.

Келлер полагает, что Чехии грозят серьезные проблемы, более разрушительные, чем во время перехода к рыночной экономике в 90-е годы прошлого века. Процветание, которое должно было последовать за приватизацией и передачей финансовых и стратегических отраслей под руководство иностранных инвесторов, откладывается на фоне последних событий.

При этом автор заявил, что будущее процветание Чехии не основывалось на вступлении в Европейский союз или переходе к капитализму. Келлер подчеркнул, что главной предпосылкой к этому были доступное сырье, дешевая энергия и выгодные коммерческие отношения. Все это стало невозможным после начала боевых действий на территории Украины.

Келлер указал, что это событие повлияло на положение дел в Чехии гораздо сильнее, чем иностранные инвестиции и приватизация. Руководство страны этого не осознает, отметил автор, и лишь способствует обострению конфликта, который усугубляет проблемы Чехии.

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