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47 минут назад

СБ ООН проголосует по резолюции России о биолабораториях на Украине 2 ноября

ТАССиещё 1

Совет Безопасности ООН в среду, 2 ноября, проголосует по проекту российской резолюции, предусматривающей создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

СБ ООН проголосует по резолюции России о биолабораториях на Украине 2 ноября
Фото: 

"На среду намечено голосование по проекту", - сказал собеседник агентства.

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В резолюции предлагается, чтобы СБ ООН постановил "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад Совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства - участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября - 16 декабря".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Пентагон 9 июня признал, что США за последние 20 лет оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине. По его утверждению, на Украине нет программ создания ядерного, биологического или химического оружия, а все сотрудничество с Украиной представляет собой "мирные усилия по улучшению ядерной и радиационной безопасности, эпиднадзора, химической безопасности, а также готовности реагировать на эпидемии и пандемии".

В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,Совбез ООН,Пентагон,
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