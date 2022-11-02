СБ ООН проголосует по резолюции России о биолабораториях на Украине 2 ноября

Совет Безопасности ООН в среду, 2 ноября, проголосует по проекту российской резолюции, предусматривающей создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

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"На среду намечено голосование по проекту", - сказал собеседник агентства.

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В резолюции предлагается, чтобы СБ ООН постановил "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад Совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства - участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября - 16 декабря".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.